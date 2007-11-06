Янукович перенес заседание Кабмина

Очередное заседание Кабинета Министров перенесено на четверг, 8 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина, однако не уточнили причин перенесения даты заседания.

«Это чисто организационный вопрос. В повестку дня заседания включено много вопросов, требующих дополнительного изучения», - сказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК корреспонденту УНИАН.

Как известно, правительство проводит свои заседания каждую неделю по средам.