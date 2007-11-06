Янукович перенес заседание Кабмина
11:02, 06 ноября 2007Политика
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Причин не называют
Очередное заседание Кабинета Министров перенесено на четверг, 8 ноября.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина, однако не уточнили причин перенесения даты заседания.
«Это чисто организационный вопрос. В повестку дня заседания включено много вопросов, требующих дополнительного изучения», - сказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК корреспонденту УНИАН.
Как известно, правительство проводит свои заседания каждую неделю по средам.
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