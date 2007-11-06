Партия регионов запуталась в заявлениях?

Партия регионов в пятницу собирается отнести документы на регистрацию в ЦИК. "Не медлим! Почему медлим? Отнесем, получим временные удостоверения - это будет в ближайшую пятницу". Так член Партии регионов Василий Киселев ответил на вопрос, почему ПР медлит с подачей документов в Центральную избирательную комиссию, сообщает ИнтерМедиа консалтинг.

“Никакой подоплеки в этом нет, есть только одна вещь – мы хотим, чтобы все было вовремя, организованно и без ошибок. Зачем нам, чтобы потом возникли какие-то недоразумения?” - отметил он.

Комментируя заявление народного депутата Василия Волги о том, что Партия регионов не несет свои документы в ЦИК, потому что таким образом пытается “не упустить власть”, Василий Киселев сказал: “Мой тезка начинает уже что-то придумывать. Этого нет. Как мы можем на кого-то давить? Это странные вещи. Мы готовим все документы очень тщательно и сдадим все организованно, получим удостоверения и временные, и постоянные. Что-то Василий Александрович (Волга) выдумал!”

Напомним, вчера народный депутат Василий Волга, комментируя промедление Партии регионов с подачей в ЦИК документов для регистрации нардепов, заявил, что таким образом “Партия регионов ведет очень интересную, а во многом – драматичную, игру на всех флангах”.

По его словам, ПР будет использовать абсолютно все инструменты, которые имеются у нее в руках для того, чтобы “не упустить власть или, как максимум, только поделиться ею, а не отдать полностью. И в том числе, используя такой инструмент, как не взятие мандатов депутатами”.

По мнению Волги, не регистрируясь в ЦИК, ПР активно давит на своих оппонентов. "В случае негативного развития событий, возможно, они эту угрозу внедрят в жизнь", - объяснил парламентарий.