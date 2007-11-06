В НУ-НС насчитали очень много кандидатов в премьеры

Кандидат в депутаты от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Роман Зварыч предполагает, что на заседании подготовительной группы относительно первой сессии Верховной Рады 6 созыва в вторник может быть не принято никакого решения.

"Я не исключаю того, что завтра можем оказаться в таком (слово непонятно), где не может быть принято ни одного решения...", - сказал он в эфире Радио "Свобода" в понедельник.

"...В чем интрига? Регламент предусматривает одного представителя в этой подготовительной группе от 15 депутатов, то есть всего, если исходить из числа 450 депутатов, 30 таких представителей", - отметил Зварыч, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

"От БЮТ есть 10 представителей, от нашего блока 5, Партия регионов имеет 12, коммунисты имеют двух, то есть 15 на 14, и один представитель от блока Литвина. Для того, чтобы можна было утвердить какое-либо решение на этом заседании, нужно, конечно, иметь большинство от 30, то есть 16 нужно депутатов", - добавил он.

Вместе с тем, на вопрос о том, кого бы НУ-НС предложил на должность премьер-министра, если бы "гипотетически имел возможность предлагать" эту кандидатуру, Зварыч сказал:

"У нас есть очень много кандидатов. В первую очередь это мог бы быть Юрий Ехануров... Я думаю, что не менее успешным мог бы быть премьер-министр Виктор Балога. Мне кажется, что он уже на должности главы секретариата президента показал довольно решительный, такой волевой подход к решению политических и других проблем".

"Мне кажется, что не менее волевым, не менее удачным руководителем Кабмина мог бы быть Юрий Луценко. Или, если на то пошло, сам (Вячеслав) Кириленко. Он, возможно, молодой, но показывает сейчас черты довольно опытного политика. Я думаю, что он бы тоже выполнил это обязательство на этой должности", - отметил Зварыч.

Говоря о том, в каком правительстве согласился бы снова работать он, Зварыч ответил, что "с большой честью снова вернулся бы к такой работе", которая была при премьерстве Юлии Тимошенко, однако не согласился бы работать в Кабмине Виктора Януковича.

В то же время, бывший министр юстиции вспомнил, что во время работы в правительстве Януковича имел несколько возможностей "дольше пообщаться" с действующим премьером. "Он довольно открыто говорил о своей биографии. Я не хочу здесь входить в детали, но очень хотелось ему почему-то рассказывать мне про свою личную жизнь...", - вспомнил Зварыч, отметив, что они "на украинском языке общались".

Между тем, говоря о спорах в блоке НУ-НС при формировании коалиции с БЮТ, в частности, замечаниях Еханурова, Зварыч отметил, что пункт об отмене призыва в армию и возврате сбережений остались "за дужками" соглашения:

"Мы тогда поняли, что это не наша ответственность. Эти обязательства – это будет в первую очередь ответственность БЮТа, в частности по линии возвращения сбережений... Единственное, что мы все таки будем просить..., чтобы они нам предоставили конкретные графики, как они собираются, то есть в каких временных рамках, возвратить эти вклады, и, кстати, методику..."

Относительно отмены призыва в армию, то, по словам Зварыча, выдав указ о призыве на срочную службу в 2008 году, "президент поставил такую довольно жирную не только точку, а восклицательный знак вокруг этого вопроса".

Украинская правда