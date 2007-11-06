Свидетелей по делу Чорновила проверят на детекторе лжи

Газете "Комерсант-Украина" стали известны новые подробности расследования уголовного дела о гибели лидера Народного руха (НРУ) Вячеслава Чорновила. В настоящее время следствие назначило проверку показаний ключевых свидетелей на детекторе лжи. Среди них могут оказаться бывший секретарь Совбеза Евгений Марчук и бывший сотрудник КГБ СССР, свидетельства которого генпрокурор Александр Медведько ранее называл "фантастическими".

Как стало известно, в рамках расследования дела о гибели Вячеслава Чорновила "фигурантам и свидетелям" по делу назначена психолого-физиологическая экспертиза с использованием полиграфа. Источник в Генпрокуратуре рассказал, что следствие намерено проверить на детекторе лжи показания нескольких лиц: "Их не много, до пяти человек".

Фигурантами по делу Чорновила являются водитель КамАЗа Владимир Куделя, с которым 25 марта 1999 года столкнулась Toyota лидера НРУ, и бывший сотрудник КГБ СССР Валентин Бабенко. В материалах дела содержатся его показания, согласно которым к организации гибели Вячеслава Чорновила могут быть причастны "отдельные руководители России".

В числе свидетелей, которым назначена экспертиза с использованием детектора лжи, может оказаться и экс-секретарь Совбеза Евгений Марчук. По показаниям нескольких свидетелей, в октябре 1999 года он продемонстрировал видеокассету, на которой человек в маске рассказывает, что он, являясь сотрудником спецподразделения МВД, по указанию министра внутренних дел Юрия Кравченко выполнял операцию по устранению лидера НРУ. Однако с содержанием этой кассеты следствию ознакомиться так и не удалось – господин Марчук заявил о ее пропаже. Еще один свидетель, которого собираются проверить на полиграфе,– Олег Стрелецкий, водитель машины, следовавшей за автомобилем Вячеслава Чорновила. В ней находились заместитель главы НРУ Геннадий Удовенко, его охранник и тогдашний председатель центрального совета партии Андрей Ницой.

Заместители генпрокурора Ренат Кузьмин и Николай Голомша, курирующие в ГПУ следственное направление, заявили, что ни собственного полиграфа, ни структуры, осуществляющей такую деятельность, в Генпрокуратуре нет.

По словам заместителей генпрокурора, проверкой на детекторе лжи занимаются частные компании, которым в случае необходимости поручают проведение исследований. "Тысячи, и даже сотни, следователей к нам, конечно, не обращаются. Но отдельные личности, которые мыслят современными категориями, просят помочь",– сказал президент Международной лиги полиграфологов Андрей Волык.

Следует отметить, что прохождение такой экспертизы является добровольной процедурой – человек независимо от его процессуального статуса дает согласие в письменном виде. На подготовительном этапе проводится собеседование, в ходе которого "в мягкой форме" обсуждаются все интересующие следствие вопросы. Цель такого собеседования – избавить человека от страха. Только после этого к нему присоединяются датчики, проводится инструктаж и повторно задаются необходимые вопросы. "При этом полиграфолог наблюдает за психофизиологическими реакциями и общим поведением человека: его мимикой, жестами, тембром голоса, глазами, цветом лица",– рассказал господин Волык. Следователь во время проведения экспертизы присутствовать не может. "Больше никого, кроме полиграфолога, быть не должно, иначе это уже давление на сознание человека",– подчеркнул Андрей Волык.

Прямым доказательством в суде результаты такой экспертизы не являются. "И все же это достаточно интересная и полезная экспертиза",– признался Ъ Николай Голомша, комментируя практику проведения таких исследований ГПУ. При этом все специалисты сходятся в одном: обмануть полиграф практически невозможно.