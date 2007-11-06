Крымский БЮТ запомнит «колоссальный успех» Кабмина Януковича

По мнению одного из руководителей крымского БЮТ, кандидата в народные депутаты Украины шестого созыва от Блока Юлии Тимошенко Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО, правительство, возглавляемое Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, отличилось за время своего пребывания у власти «невиданными масштабами дерибана земли».

«Правительство Януковича отличилось невиданными масштабами дерибана земли и особенно в тех регионах, где она ценней всего и, прежде всего, в Крыму», - сказал С.ВЕЛИЖАНСКИЙ, сообщает пресс-служба крымской организации ВО «Батькивщина».

По мнению С.ВЕЛИЖАНСКОГО, единственный «колоссальный успех» Кабмина В.ЯНУКОВИЧА - увеличение состояние Рината АХМЕТОВА. «Ринат АХМЕТОВ увеличил свое состояние в 2,5 раза до 17,6 миллиардов долларов», - сказал С.ВЕЛИЖАНСКИЙ.

Он заявил, что следующим правительством Украины «будет не правительство ЯНУКОВИЧА». "В этом уже ни у кого сомнений нет", - сказал он, выразив уверенность, что новым премьер-министром Украины станет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.