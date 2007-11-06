Коммунисты пересядут на авто, чтоб не слышать о ”своих” преступлениях?

На сегодняшний день свои заявки на проведение митингов и демонстраций на Майдане Незалежности 7 ноября по случаю годовщины Октябрьской революции подали к Киевской городской госадминистрации Коммунистическая партия Украины и Всеукраинское объединение “Свобода”.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики КГГА.

Согласно поданным заявкам, КПУ по случаю 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции и годовщины освобождения Киева от немецких захватчиков планирует провести 5 и 7 ноября автопробег по улицам города с привлечением 15 автомашин, а также непосредственно 7 октября - демонстрацию и митинг с участием 10 тыс. человек. Планируется, что колонны участников демонстрации пройдут от метро “Арсенальная” до Майдана Незалежности, где проведут митинг. После этого участники мероприятия пойдут к памятнику Ленину для возложения цветов. Время проведения акции – с 12.00 до 16.00.

ВО “Свобода” в день годовщины Октябрьской революции планирует провести на Майдане Незалежности акцию под названием “”Преступления коммунизма должны быть осуждены. Коммунистические преступления запрещены”. Мероприятие предусматривается провести с участием 5 тыс. человек. Время проведения указано с 8.00 до 22.00.

В то же время, в управлении внутренней политики отметили, что заявки относительно проведения массовых мероприятий 7 ноября будут продолжать поступать. Во избежание физических противостояний между представителями различных политических сил, им будет предложено самостоятельно договориться о распределении мест и времени проведения акций, чтобы обеспечить безопасность граждан. С этой целью завтра в первой половине дня в управлении назначено проведение совещания с участием представителей КГГА и политических сил.