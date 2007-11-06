Ющенко едет в Одесскую область

6 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Одесскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, в программе однодневного пребывания главы государства в Одесском регионе – ознакомление с развитием инфраструктуры острова Змеиный, административно входящего в состав Килийского района, судоходного канала «Дунай-Черное море» в украинской части дельты Дуная, а также посещение городка Вилково (Килийский район).

В Вилково запланирована также краткая встреча Президента Украины с представителями СМИ.

Как сообщает пресс-служба Президента, в Вилково В.ЮЩЕНКО проведет совещание по вопросам развития юга Одесской области.