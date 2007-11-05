Синим очень понравилась идея оранжевых

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав Сухой считает, что Верховная Рада может положительно проголосовать за изменение регламента работы относительно установления дня голосования в высшем законодательном органе, сообщает сайт ПР.

“Только оранжевых это не спасет. Я не верю в дисциплинированность этих двух политических сил (БЮТ и «НУ-НС» ), этой разношерстной компании и хочу напомнить всем, что в свое время и Тимошенко и Турчинов предлагали голосовать при помощи отпечатков пальцев. Но все это ни к чему, потому что есть статья Конституции, которая гласит, что каждый депутат должен голосовать только за себя», - подчеркнул регионал.

По его словам, инициатива Николая Катеринчука заменить норму регламента Верховной Рады и установить один день в неделю для голосования законопроектов, его вполне устраивает, и он поддержит ее, если она будет рассматриваться в Парламенте. «Я лично к такому предложению отнесусь спокойно, мне нравится такая идея», - отметил он. - Я не против голосовать раз в неделю. Я к такой инициативе отношусь нормально и спокойно, такая практика в работе Верховной Рады уже была в III созыве».

Но, по мнению Ярослава Сухого, «нужно сделать все, чтобы народные депутаты Украины были дисциплинированными и не пропускали заседания Верховной Рады. А если они считают, что у них есть дела поважнее, то пусть этими делами и занимаются, а в Верховной Раде должны сидеть люди, которые работают профессионально и голосуют зрячими глазами».