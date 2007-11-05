Синим очень понравилась идея оранжевых
«Только оранжевых это не спасет»
Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав Сухой считает, что Верховная Рада может положительно проголосовать за изменение регламента работы относительно установления дня голосования в высшем законодательном органе, сообщает сайт ПР.
“Только оранжевых это не спасет. Я не верю в дисциплинированность этих двух политических сил (БЮТ и «НУ-НС» ), этой разношерстной компании и хочу напомнить всем, что в свое время и Тимошенко и Турчинов предлагали голосовать при помощи отпечатков пальцев. Но все это ни к чему, потому что есть статья Конституции, которая гласит, что каждый депутат должен голосовать только за себя», - подчеркнул регионал.
По его словам, инициатива Николая Катеринчука заменить норму регламента Верховной Рады и установить один день в неделю для голосования законопроектов, его вполне устраивает, и он поддержит ее, если она будет рассматриваться в Парламенте. «Я лично к такому предложению отнесусь спокойно, мне нравится такая идея», - отметил он. - Я не против голосовать раз в неделю. Я к такой инициативе отношусь нормально и спокойно, такая практика в работе Верховной Рады уже была в III созыве».
Но, по мнению Ярослава Сухого, «нужно сделать все, чтобы народные депутаты Украины были дисциплинированными и не пропускали заседания Верховной Рады. А если они считают, что у них есть дела поважнее, то пусть этими делами и занимаются, а в Верховной Раде должны сидеть люди, которые работают профессионально и голосуют зрячими глазами».