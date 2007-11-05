Магера думает, что часть нардепов будет затягивать процесс

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА исключает возможность отказа отдельных кандидатов в народные депутаты от партий и блоков, победивших на внеочередных парламентских выборах, подавать документы для регистрации народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАГЕРА заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Нет, не думаю, что не подадут (имеется в виду документы для регистрации народными депутатами в ЦИК», - сказал А.МАГЕРА.

При этом он напомнил, что 16 ноября в 00.00 часов истекает срок регистрации народных депутатов, однако при этом А.МАГЕРА не исключает, что отдельные кандидаты обратятся в ЦИК с просьбой по тем или иным причинам продлить срок регистрации.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 223 народных депутата от БЮТ, НУ-НС и КПУ.