Колесников: ПР не уступит кресло премьера – в этом нет логики

Отвечая на вопрос корреспондента газеты «День» относительно плюрализма мыслей в Партии регионов, народный депутат, заместитель главы парламентской фракции ПР Борис Колесников среди прочего отметил: „Примите во внимание: в отличие от наших коллег, мы не определяли во время выборов спикеров по тем или иным вопросам. Ну, вы можете себе представить такую ситуацию, чтобы собрать всех членов партии и сказать: «Вот вы говорите, а вы молчите»!? Мы абсолютно свободно говорили на выборах и после выборов, также все имеют право выражать свое виденье абсолютно свободно. А если вернуться к обсуждению премьерства, то, знаете, если Партия регионов уступит этот пост, в этом шаге просто не будет логики. Не будет потому, что партия, которая выиграла выборы, отказавшись от поста Премьера, оставляет ответственность на себе, отдавая власть другим. Это неправильно, не логично и такого не будет”.

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