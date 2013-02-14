Глава облсовета просит Тягнибока повлиять на депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме С.Тарашевского к О.Тягнибоку, опубликованном сегодня на официальном сайте облсовета.

«К сожалению, уже в четвертый раз члены фракции «ВО «Свобода» в Тернопольском областном совете, невзирая на все переговоры и договоренности, блокируют принятие крайне необходимых для области решений. Так, если 23 ноября прошлого года представителей ВО «Свобода» в сессионном зале было 32, то 25 декабря – лишь 1, а 12 февраля (дата проведения сессии, на которой настаивали представители именно вашей политической силы) – 9. Посещение сессии третьей частью самой многочисленной фракции областного совета (а именно такой является фракция «ВО «Свобода» в областном совете) делает невозможным принятие решения относительно создания экстренной медицинской помощи на Тернопольщине, что несет непосредственную угрозу здоровью и жизни жителей края. Не менее опасным является затягивания с принятием бюджета», – отмечает в письме С. Тарашевский.

Он также замечает, что по настоянию фракции ВО «Свобода» в Тернопольском областном совете прошли все бюджетные слушания, как следствие – учтены дополнения и предложения к бюджету на 2013 год.

«Вместе с тем, Тернопольщина остается единственной областью в Украине, которая не получила бюджета на текущий год», – говорится в письме.

С.Тарашевский также отмечает, что вся национально сознательная общественность Тернопольской области сейчас протестует против попыток приватизации Почаевской лавры.

«Учитывая эти тревожные события, непонятными являются действия фракции «ВО «Свободы» в областном совете, которая своим неучастием в сессии не позволяет проголосовать за обращение к руководству государства о недопущении принятия предложенного проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые Законы Украины», – указывает в письме С.Тарашевский.

Он также добавил, что как и.о. председателя областного совета неоднократно обращался в ЦИК и к народным депутатам Украины относительно решения вопроса введения депутатов в областной совет.

«В настоящее время мы получили уже положительные результаты. Надеюсь на успешное завершение начатых процессов. Учитывая изложенное мы призываем вас, уважаемый Олег Ярославович, как лидера ВО «Свобода», побудить депутатов Тернопольского областного совета – членов фракции «ВО «Свобода» переступить через узкопартийные интересы и выполнить свой депутатский долг – принять участие во втором пленарном заседании 45-й сессии Тернопольского областного совета, ведь громада области ожидает от нас всех, депутатов Тернопольского совета, реальных шагов», – подытоживает и.о. председателя облсовета.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля в пятый раз за последние три месяца не состоялась бюджетная сессия Тернопольского облсовета из-за отсутствия кворума.

Представители оппозиционных фракций не приходят на сессии. Больше всего – из фракции ВО «Свобода». Свои действия они мотивируют тем, что в течение двух лет так и не были введены 19 депутатов вместо тех, которые стали депутатами других местных советов после выборов 2010 года. Преимущественно, это депутаты от ВО «Свобода».

11 февраля ЦИК распустил областную ТИК как бездеятельную, поскольку не были введены новые депутаты облсовета.

По данным председателя областной организации ВО «Свобода» Владимира Стаюры, до конца 13 февраля должен быть сформирована новая областная ТИК, а до 18 февраля она должна предоставить полномочия новым депутатам облсовета.