Ющенко хочет знать, как государство противодействует преступности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил и.о. министра внутренних дел Украины Михаилу КОРНИЕНКО в недельный срок проинформировать о мерах, принимаемых Министерством внутренних дел Украины для обеспечения надлежащего противодействия преступности в государстве и охраны общественного порядка.

Как сообщает пресс-служба главы государства, эти вопросы, в частности, обсуждались во время сегодняшней встречи В.ЮЩЕНКО с М.КОРНИЕНКО, в которой также принял участие заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО также выразил беспокойство количеством дорожно-транспортных происшествий в нашем государстве. (За 9 месяцев 2007 года на автодорогах Украины произошло 44,7 тыс. ДТП, в которых погиб 6521 человек). Глава государства поручил министру внутренних дел в короткие сроки подготовить законопроект, который бы существенно повысил размеры штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения, а также позволил бы работникам ГАИ применять штрафные санкции к нарушителям на месте.

Отдельное внимание во время встречи Президент обратил на меры, принимаемые органами внутренних дел, направленные на противодействие противоправному захвату предприятий, земельных участков и тому подобное.

Глава государства также обратился к министру внутренних дел с просьбой проинформировать о состоянии раскрытия и расследования по фактам разбойных нападений на отделения коммерческих банков в г. Киеве, Запорожской, Донецкой и других областях.