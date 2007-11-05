Регионалам не нужны глаза на затылке?

Комментируя возможные действия регионалов в Верховной Раде в случае, если их оппоненты будут пытаться голосовать чужими карточками, народный депутат, заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов выразил надежду, что оранжевые не будут голосовать в Парламенте по чужим карточкам.

«Я думаю, что уровень политической культуры у БЮТ и «Нашей Украины» уже повысился, и они все-таки выполнят то, что обещали, идя на выборы, в частности, то, что закон один для всех. Они ж уже не будут так нагло обманывать избирателей, и голосовать за других», - цитирует Чечетова сайт Партии регионов.

М. Чечетов также напомнил, что, согласно статье 84 Конституции Украины, депутат обязан нажимать кнопку лично, и не имеет права голосовать по карточке своего коллеги.

Отвечая на реплику, что в свое время депутаты от Партии регионов также не «стеснялись» голосовать за других, он заявил: «Мы же говорим о будущем! Пока мы будет смотреть назад, то ничего не будет. Мы никогда не построим будущего страны, если все время будем смотреть вперед с повернутой назад головой. Мы живем по Конституции и по законам, я напомню, что мы были против выборов. Но кто-то шел на них с лозунгом, что закон один для всех. Так вот пусть и живут по закону, не обманывая избирателей, и пусть голосуют сами за себя. А вот что из этого выйдет – это будет просто цирк».

Он также заверил, что депутаты от Партии регионов и сами не будут голосовать по чужим карточкам, и не дадут это сделать другим.

«Но мы никому не позволим издеваться над Конституцией, законодательством, регламентом ВР, и наши действия будут адекватны действиям наших политических оппонентов», - заверил политик.