В БЮТ все-таки хотят просканиковать каждого нардепа

Нардеп от БЮТ Олег Ляшко за то, чтобы один день в неделю голосовать законопроекты.

Политик заявил ИнтерМедиа консалтинг, что лично проголосовал бы за такую инициативу: “А почему бы и нет? Ведь понятно, чем продиктована такая идея. Так как в демократической коалиции будет всего 228 народных депутатов, то будет тяжело сделать так, чтобы они все присутствовали на каждом заседании парламента и голосовали за законопроекты”.

“И это не потому, что некоторые из них будут вне парламента заниматься бизнесом или отдыхать, но ведь могут быть и объективные причины неявки депутатов, например, болезнь, командировка и т. д.”, - пояснил он.

Комментируя предположение, что такая норма регламента позволит депутатам четыре дня “прогуливать” заседания ВР, а потом в один день собраться и проголосовать каждый за себя, Олег Ляшко сказал: “Я надеюсь, что уровень народных депутатов от демократической оппозиции, избранных в парламент VI созыва, интеллектуально настолько высок, что они не будут забывать о том, что нужно посещать заседания ВР”.

Он также выразил уверенность в том, что депутаты от демократического большинства будут ответственно подходить к исполнению своих обязанностей, и не будут нарушать существующую процедуру принятия законодательных актов, которая предусматривает этап подготовки законопроекта, обсуждение его в комитетах ВР, а потом и в сессионном зале.

"Бютовец" также напомнил, что ранее Блок Тимошенко уже предлагал принять закон, согласно которому народные избранники смогли бы голосовать только за себя. Этим законом предлагалось ввести биометрическое сканирование, то есть возможность проголосовать предоставлялась только по отпечаткам пальцев.

“Но этот законопроект был отклонен антикризисным большинством ВР, которое ссылалось на сложность внедрения такого метода. Я считаю, что на самом деле, как в пословице: кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет – причины. Так вот, если мы хотим обеспечить явку депутатов на заседания парламента, то мы можем преодолеть сложности, возникшие по внедрению такого порядка голосования”, - подчеркнул политик.