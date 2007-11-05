БЮТ и НУ-НС обойдутся без Мороза?

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ будут инициировать проведение заседания подготовительной группы по организации пленарных заседаний первой сессии Верховной Рады 6-го созыва, если руководство парламента 5-го созыва не сделает это в установленный срок.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН заявил член подготовительной группы от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что 6 ноября истекает 10-дневной срок после официального обнародования Центральной избирательной комиссией результатов выборов, когда должно быть проведено первое заседание подготовительной группы. “Однако от руководства парламента прошлого созыва до сих пор нет информации, когда может быть проведено первое заседание этой группы”, - сказал Р.ЗВАРИЧ. Он напомнил, что согласно регламенту ВР, первое заседание подготовительной депутатской группы созывает председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его отсутствия - первый заместитель или заместитель председателя ВР. При этом, по словам Р.ЗВАРИЧА, согласно регламенту, если руководство ВР не выполняет этих положений, то на 11-й день народные депутаты, делегированные в состав подготовительной группы, собираются на ее заседание самостоятельно. Он не исключил, что если завтра не будет проведено первое заседание подготовительной группы, то БЮТ и НУ-НС инициируют его проведение в среду 7 ноября.

При этом Р.ЗВАРИЧ отметил, что представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО, который в прошлом созыве парламента ВР занимал должность заместителя председателя ВР, не имеет права созывать первое заседание подготовительной группы, поскольку он досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Он также подчеркнул, что вопрос проведения первого заседания подготовительной группы никак не связан с вопросом регистрации Центризбиркомом избранных народных депутатов. Р.ЗВАРИЧ объяснил это тем, что подготовительная группа, согласно регламенту, формируется из числа новоизбранных народных депутатов. Он напомнил, что статья 99 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины” предусматривает, что регистрация избранных народных депутатов происходит в 20-дневной срок с момента официального обнародования результатов ЦИК.

“Потому процесс регистрации избранных народных депутатов и проведения первого заседания подготовительной группы никак между собой не связаны. Никаких препятствий для проведения заседания группы я не вижу ”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.