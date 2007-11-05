Кого украинцы хотят видеть на посту премьера (опрос)

35% украинцев хотят видеть на посту премьер-министра Украины лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такой результат показал опрос, проведенный ООО «ФОМ-Украина» в период с 18 по 28 октября 2007 года.

Об этом сообщил генеральный директор «ФОМ-Украина» Александр БУХАЛОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве. (Компания ООО «Фонд общественное мнение - Украина» является партнером российской компании «ФОМ-Россия» - УНИАН).

По словам О.БУХАЛОВА, на втором месте с результатом 33,5% после Ю.ТИМОШЕНКО оказался ныне действующий премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

На вышеуказанной должности Владимира ЛИТВИНА хотели бы видеть 3,1% опрошенных, Петра СИМОНЕНКО – 2,3%, Юрия ЛУЦЕНКО – 2%, затруднилось ответить 9,4%.

В то же время на вопрос, кого из политиков хотелось бы видеть на посту председателя ВР, 23,6% респондентов назвали В.ЛИТВИНА, 7,3% - Ю.ЛУЦЕНКО, 4,6% - П.СИМОНЕНКО, 3,9% - В.ЯНУКОВИЧА, 3,2% - Ю.ТИМОШЕНКО. Затруднились дать ответ 23,4% опрошенных.

На вопрос, довольны, или не довольны результатами досрочных выборов в ВР, довольными остались 41,9% опрошенных, не довольными – 41,4%.

На вопрос, помогут ли прошедшие выборы разрешить политический кризис в Украине, 52,9% высказались отрицательно и 31,1% опрошенных сказали, что помогут.

В то же время на вопрос, изменится ли экономическая ситуация в Украине после прошедших выборов, 33% респондентов сказали, что ухудшится, останется без изменений – 28,7%, улучшится – 23,9%.

Также, согласно опросу, создание коалиции в ВР при участии БЮТ и НУ-НС 44,8% оценили положительно, 42,1% – отрицательно.

Коалицию при участии БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина положительно оценили 40,7% респондентов, 44,1% - отрицательно.

Вместе с тем, 55,5% опрошенных дали отрицательный ответ по поводу создания коалиции при участии Партии регионов и НУ-НС, а 25% - положительно оценили такую конфигурацию.

Вместе с тем, отрицательно высказались за создание коалиции при участии ПР, НУ-НС и КПУ – 54,1%, положительно 28,3%.

На вопрос, относительно коалиции при участии ПР и БЮТ, 66,4% дали отрицательный ответ, 13,7% - положительно отнеслись к такой конфигурации.

Опрос проводился в 160 населенных пунктах Украины. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов, ошибка выборки составляет полюс минус 2,2%.