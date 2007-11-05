В Нашей Украине считают, что Литвин метит в президенты
13:26, 05 ноября 2007Политика
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Жебривский увидел старт
Владимир Литвин готовится в президенты. Такую мысль в интервью "ИнтерМедиа консалтинг" высказал нашеукраинец Павел Жебривский.
"По моему глубокому убеждению, Литвин взял старт на президентскую кампанию. Он продолжает тематику эдакого миротворца. Его позиция на сегодня – позиция Троцкого – ни войны, ни мира", - сказал Жебривский.
По словам политика, "консультации ( между НУ-НС и Блоком Литвина) какие-то проводятся, а переговоров как таковых на сегодняшний день нет. Житомирское заявление Литвина - еще одно яркое тому подтверждение".
Как сообщалось, лидер Блока Владимира Литвина Владимир Литвин, выступая в Житомире в субботу, сказал, что не желает быть спикером в будущем парламенте.
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