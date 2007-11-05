Коммунисты сдались в ЦИК

В Центральную избирательную комиссию Украины поступили документы для регистрации народных депутатов, избранных по списку Коммунистической партии Украины, сообщила секретарь ЦИК Татьяна Лукаш.

Между тем, в ЦИК продолжают поступать документы для регистрации народных депутатов, избранных по спискам блока Наша Украина - Народная самооборона.

В то же время от Партии регионов и Блока Литвина пока такие документы не поступили ни по одному из кандидатов.

Лукаш также сообщила, что на заседании в понедельник ЦИК зарегистрирует часть депутатов, избранных по списку Компартии, и продолжит регистрацию депутатов от БЮТ и НУ-НС.

По ее словам, в ЦИК не поступали документы об отказе от депутатского мандата ни от одного из кандидатов.

2 ноября ЦИК зарегистрировал 208 избранных народными депутатами, в основном от Блока Юлии Тимошенко, а также от блока Наша Украина - Народная самооборона.

ЦИК начал регистрацию депутатов ВР 31 октября. В этот день комиссия зарегистрировала 94 депутатов, избранных от Блока Юлии Тимошенко.

По итогам внеочередных выборов 30 сентября Партия регионов получит 175 депутатских мандатов, Блок Юлии Тимошенко - 156, блок Наша Украина - Народная самооборона - 72, Коммунистическая партия - 27, Блок Литвина - 20 мандатов.

Корреспондент