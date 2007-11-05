Регионалы будут хватать оранжевых за руки

Фракция Партии регионов будет блокировать голосование карточками членов БЮТ и НУ-НС, которые не будут присутствовать на заседаниях Верховной Рады.

Об этом в комментарии газете «Дело» от 5 ноября заявил кандидат в народные депутаты от Партии регионов Василий ХАРА.

Он отметил, что голосование карточками отсутствующих депутатов противоречит статье 84 Конституции Украины, где сказано, что каждый депутат обязан нажимать кнопку лично. В.ХАРА подчеркнул, что Партия регионов будет контролировать соблюдение конституционной нормы. «Способов много: от интеллигентного - обращения к председательствующему в Верховной Раде, вплоть до физического вмешательства», - сказал он. При этом В.ХАРА не исключил, что его соратники могут выхватывать карточки голосования и блокировать работу парламента, если голосование покажется им нечестным. Более цивилизованный путь, по его словам, - обжалование решений ВР в Конституционном суде.