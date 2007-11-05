Ющенко назначил Плачкова своим советником
12:25, 05 ноября 2007Политика
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Текст указа - на официальном сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1062/2007 назначил Ивана ПЛАЧКОВА советником Президента Украины.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября Президент своим указом освободил И.ПЛАЧКОВА от должности председателя Одесской областной государственной администрации. Он занимал эту должность с августа 2006 года.
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