Ющенко назначил Плачкова своим советником

Текст указа - на официальном сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1062/2007 назначил Ивана ПЛАЧКОВА советником Президента Украины. Текст указа размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, 1 ноября Президент своим указом освободил И.ПЛАЧКОВА от должности председателя Одесской областной государственной администрации. Он занимал эту должность с августа 2006 года.

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