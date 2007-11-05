Тележурналисты начинают кампанию «Не продаемся!»

Тележурналисты начинают кампанию против так называемой “джинсы” (заказных материалов) – «Не продаемся!» Как сообщает Телекритика, известные ведущие, редакторы и корреспонденты общенациональных телеканалов объединились в борьбе против заказных материалов.

Последние выборы привели к невиданному расцвету «джинсы» на телевидении, которая стала настоящей индустрией. Тележурналистам известна внутренняя схема этой индустрии, и они разработали план, как ее можно разрушить.

Этот план будет обнародован во вторник, 6 ноября в Киеве. В 12:00 в парке Шевченко (напротив Красного корпуса Университета)...