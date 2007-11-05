Партия регионов не готова отдать премьерское кресло

Отвечая на вопросы газеты «День», один из лидеров Партии регионов Борис Колесников подтвердил свою готовность находиться в одной коалиции с Юрием Луценко.

«Это абсолютно правильно: никакие личные отношения не могут помешать объединительному процессу в стране. Я своих слов никогда назад не беру, - сказал Колесников. - Но вопрос в другом. Вопрос в том, что, повторюсь, тут ничего личного нет, абсолютно. Что же касается широкой или узкой коалиции, то я уверен в одном: коалиция должна быть объединительной, в ней должны быть равно представлены интересы всего украинского народа. Если коалиция объединит Украину – это порядок, а если коалиция радикализирует отношения в обществе, это, соответственно, беспорядок».

В то же время он опроверг заявления отдельных членов Партии регионов о том, что они готовы во благо создания широкой коалиции принести на алтарь коалиционной дружбы свои премьерские амбиции.

«В силу украинских законов, в силу украинской Конституции, правительство играет доминирующую роль в системе власти. Поэтому Партия регионов, как победитель выборов, не готова отдать премьерское кресло», – заявил Колесников.

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