Социалисты переживают, что Симоненко без них не справится

Член Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ убежден, что коммунисты не смогут справиться с социальными задачами, возложенными на левые движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом он заявил в эфире радио "Эра-FM".

По словам И.БОКОГО, причиной этого является тот факт, что “исповедуя разумную идею социальной справедливости, которую также исповедуют социал-демократы и социалисты, коммунисты не имеют тех рыночных механизмов, которые могут решить все социальные проблемы, стоящие перед обществом”. По его мнению, вернуться к тому, что было, не удастся, поскольку Украина уже втянута в мировой экономический, политический процесс. „То есть мы должны, учитывая законы рынка, заставить рынок работать на человека. Это под силу только социалистам и социал-демократам”, - заявил И.БОКИЙ.

При этом представитель СПУ выразил мнение, что украинские либералы также никогда не были заинтересованы в том, чтобы решались социальные проблемы. “Либеральные силы, к сожалению, не смогут решить массу социальных проблем, стоящих перед Украиной, по очень простым причинам: потому что либералы заботятся, прежде всего, о прибылях бизнеса”, - сказал он.

И.БОКИЙ считает, что украинский электорат очень быстро избавится от иллюзий относительно того, что можно выполнять какие-то невыполнимые обещания. “Нужно по-другому относиться к выбору людей в парламент. Нужно избирать тех, кто имеет серьезные программы, если эти программы реальны, если они опираются и на наши возможности материальные, на наши возможности трудовых ресурсов, в том числе и на опыт международный”, - добавил член СПУ.