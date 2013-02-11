СМИ: Мозг Пабата не поврежден - сохранились все рефлексы

Депутат Киевсовета Александр Пабат, который серьезно пострадал от взрыва салюта, в течение десяти дней будет проходить обследование в одной из клиник Германии, сообщает "Сегодня".

«Сейчас к обследованию Александра привлечены разные специалисты. Остро стоит вопрос о сохранении зрения хотя бы в одном глазу. К сожалению, в нашей стране шанса сохранить зрение у Александра не было: просто нет такого оборудования и материалов. Примерно через 10 дней германские врачи дадут свое заключение», — рассказал источник в окружении Пабата.

Депутат пострадал во время запуска салюта у себя на даче. Взрывом ему повредило лицо, и он утратил один глаз. Но мозг не поврежден. Врачи в Украине и в Германии уже выводили его из медикаментозной комы и убедились, что все рефлексы у него сохранились. В будущем Александру предстоит пройти пластические операции, поскольку пострадали кости лица. Но главное, говорят его друзья, что он выжил.