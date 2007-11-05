СПУ: горе Александра Мороза от его ума

В субботу делегаты XVII конференции киевской городской организации Социалистической партии (СПУ) подвели итоги последней избирательной кампании. Ответственной за поражение на парламентских выборах была названа креативная группа избирательного штаба во главе с Ярославом Мендусем, пишет Коммерсантъ-Украина . Однако в итоговом постановлении столичные социалисты ушли от конкретики, назвав главной причиной поражения системный кризис в партии.

Впервые за 16 лет существования Соцпартии ее руководство проигнорировало конференцию киевской городской организации СПУ, состоявшуюся в субботу в Доме культуры завода "Большевик". "Это вопиющее неуважение к столичной организации! Думаю, члены политисполкома не пришли потому, что мы имеем `наглость` критиковать руководство и требовать каких-то изменений",– под аплодисменты зала заявил народный депутат V созыва Евгений Филиндаш. "Страх перед тем, что мы потребуем отчета за проделанную работу, заставил этих людей (членов политисполкома) спрятаться",– вторила господину Филиндашу делегат Наталья Козырева.

Поиску виновных в провале избирательной кампании Соцпартии, за которую в Киеве проголосовало 1,61% избирателей (для сравнения – на выборах 2006 года за СПУ проголосовало 5,51% жителей столицы), делегаты конференции посвятили более трех часов. Больше всего критических замечаний было сделано в адрес секретаря политсовета СПУ Ярослава Мендуся, руководившего на выборах рекламно-агитационной кампанией партии. "У нас была не креативная группа, а, как сейчас говорят в партии, `кретинная группа`. В рекламных роликах глава МВД Василий Цушко как последний участковый рассказывал, на сколько процентов у нас стали меньше грабить и убивать. В результате на избирательном участке в госпитале МВД из 300 человек за СПУ проголосовало 12",– сказал глава контрольной комиссии Анатолий Икранов. "Да, нам надо прекратить практику, когда партией руководят `серые кардиналы`,– поддержал господина Икранова глава фракции СПУ в Киевсовете Михаил Степанов.– Пусть все Мендуси идут в первичные организации!"

Примечательно, что обвинять в поражении на парламентских выборах председателя СПУ Александра Мороза никто из выступающих не решился. Напротив, половина из них сочла необходимым заочно засвидетельствовать господину Морозу личную преданность. "Горе Александра Мороза от его ума. Он рассчитывал на разумных, а оказалось, что большинство избирателей примитивные люди",– с обидой в голосе заявил представитель подольской районной организации Петр Чугунов. Среди просчетов социалистов на выборах он также назвал низкую организацию работы по раздаче пенсионерам продуктовых пайков и качество подготовки агитаторов. "Зачастую в местах раздачи пайков возникали ссоры, поскольку продуктов на всех не хватало,– сообщил господин Чугунов.– С `детьми войны` на выборах у нас работали `дети войны`. И те и другие пенсионеры, и, говоря простым языком, `укатать` большое количество людей у них не получалось".

Закончив обсуждение итогов избирательной кампании СПУ, участники конференции приняли постановление, формулировки которого оказались куда более расплывчаты, чем заявления, сделанные во время обсуждения. "Непрохождение СПУ в Верховную раду является результатом системного кризиса в партии",– сказано в постановлении.