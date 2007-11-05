Азаров считает, пришло время сказать людям правду

Единственное, что угрожает Украине, – это популизм. Такое мнение высказал первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай Азаров в интервью телеканалу "НТН".

"Проблем настолько много, что сейчас главная опасность – это популизм, это постоянные выборы, постоянная политическая нестабильность", - отметил Н.Азаров. По его словам, это постоянное отвлечение сил, средств, ресурсов от главной цели. "А главная цель – это создание современного общества, современной экономики. Это требует очень больших усилий", - подчеркнул первый вице-премьер.

Министр отметил, что диспропорции, возникшие за последние годы, созданы сознательно определенными политическими силами, которые боролись за власть. "Вот сейчас надо людям, наконец, говорить правду. Правду о том, что мы можем потреблять только то, что производим. Что чем больше мы производим, тем больше мы можем потреблять", - сказал Н.Азаров.

"Вопрос не в перераспределении стоит, а в организации производства. Вопрос стоит в модернизации нашей экономики, в переводе ее на инвестиционный ход развития. Мы должны решать проблемы, которые у нас есть в нашей энергетике. Мы можем остаться без электроэнергии через 3-4 года", - заявил чиновник.

ЛIГАБiзнесIнформ