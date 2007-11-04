В центре Киева милиция задержала 25 членов УНА-УНСО

Сегодня днем в центре Киева сотрудники милиции задержали 25 человек, подавляющее большинство из которых принадлежит к УНА-УНСО, за препятствие колонне представителей общественной организации “Православное братство” пройти к Михайловскому собору.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМВД в Киеве, инцидент произошел в 15:20 на ул.Трехсвятительськой.

Представители “Православного братства” имели разрешение на эту акцию от Киевской городской государственной администрации. Кроме того, в столичной милиции сообщили, что скорее всего, к некоторым из задержанных со стороны УНА-УНСО будут использованы превентивные меры, а именно – составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.