КПУ: судя по действиям Ющенко, он наотрез не хочет видеть Тимошенко премьером

То, что происходит в Украине, иначе, как предпосылкой революции назвать нельзя. Так считает 1-й секретарь Львовского областного комитета Коммунистической партии Украины Александр КАЛИНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, в разговоре с журналистами он выразил убеждение, что весной 2008 года в Украине состоятся “революционные изменения, а также внеочередные президентские и парламентские выборы”.

«То, что происходит в украинском государстве, иначе, как предпосылкой революции, назвать нельзя. Судя по действиям Президента Виктора ЮЩЕНКО, он категорически не хочет видеть лидер БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины. Ю.ТИМОШЕНКО, в свою очередь, не хочет ограничить свои аппетиты относительно кресла премьера и узурпации власти с последующим прицелом на президентское кресло. Это дает основания обоснованным предположениям, что весной 2008 года в Украине состоятся революционные изменения, а также внеочередные президентские и парламентские выборы”, - заявил главный коммунист Львовщины.

По его словам, львовские коммунисты уже готовятся к внеочередным выборам Главы государства и парламента.

А.КАЛИНЮК сообщил, что 7 ноября, по случаю 90-й годовщины Великой Октябрьской революции, коммунисты Львовщины совместно с ветеранскими организациями области проведут в областном центре массовый митинг под лозунгом: «Революция продолжается!».