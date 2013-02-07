Свободовцы и общественные активисты блокируют все входы в Киевсовет

Представители ВО “Свобода” и активисты из организаций “Свідомо” и “Гражданская позиция” пытаются заблокировать входы в Киевсовет, чтобы организовать встречу с депутатами горсовета и провести переговоры относительно требования обеспечить доступ для киевлян на его заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, через центральный вход в здание смогли прорваться около десяти человек, среди которых Егор Соболев, Игорь Луценко.

По их словам, они попытаются попасть на заседание Киевсовета, которое будет проходить на 4-ом этаже, но для этого нужно пройти несколько пунктов охраны.

Кроме того, другие представители “Свободы” и общественных организаций пошли к еще одному входу в здание Киевсовета и пытаются его заблокировать для прохода депутатов.

Через несколько минут должен начаться брифинг секретаря Киевсовета Галины Гереги относительно повестки дня сегодняшнего заседания Киевсовета, на котором будет рассматриваться бюджет столицы на этот год.

В 10 часов должно начаться само заседание Киевсовета. Сейчас часть депутатов уже находятся в сессионном зале.