В Запорожской области снесут памятник председателю Совнаркома УССР

В Запорожской области в рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Голодомора в Украине планируется снести памятник Власу Чубарю - председателю Совнаркома УССР в 1923-1934 гг. и переименовать названное в его честь село Чубаровка в Пологовском районе Запорожской области.

Соответствующее требование к руководству Пологовской райгосадминистрации озвучил на совещании в Запорожской ОГА первый заместитель губернатора Александр БЕРЕЖНОЙ.

Перечисляя требующие устранения недостатки в работе районных администраций по подготовке к 75-летию Голодомора, А.БЕРЕЖНОЙ заявил, что в селе Чубаровка не демонтирован бюст Власа Чубаря, который в 1923-1934 гг. возглавляя Совнарком УССР напрямую был причастен к изъятию хлеба у крестьян.

"Этот бюст в селе Чубаровка до сих пор не демонтирован, не проведена необходимая работа по замене названия данного населенного пункта", - заявил А.БЕРЕЖНОЙ.

По информации Пологовской РГА, работа в этом направлении ведется, однако для ее выполнения необходимы значительные средства и время.

"Соответствующее поручение дано, и мы обязаны его выполнить, и будем выполнять. Однако для его реализации потребуются существенные денежные средства: необходимо внесение изменений в ряд документов в целом ряде организаций, в частности в данные "Укрпочты", изготовление новых печатей, бланков и множество других действий, без выполнения которых переименование негативно отразится на жизнеобеспечении жителей Чубаровки. Кроме того, и это, наверное, более важно, необходимо морально подготовить людей к данному переименованию, т.к. Чубарь долгое время был гордостью края, в селе создан его музей и живут его потомки", - сообщили в Пологовской РГА.