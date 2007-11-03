Грузинская оппозиция заручилась поддержкой военных?

Лидеры грузинской оппозиции утверждают, что 800 резервистов из военной базы в Коджори (близ Тбилиси) выразили им поддержку и готовы к ним присоединиться.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил на митинге в Тбилиси лидер Консервативной партии Грузии Каха КУКАВА.

"Нам только что позвонили резервисты из Коджорской базы и сказали, что поддерживают оппозицию и стоят с нами. Они сказали, что готовы присоединиться к требованиям нашего народа", - сказал он.

Между тем, начальник пресс-службы министерства обороны Грузии Нана ИНЦКИРВЕЛИ сообщила журналистам, что все 800 резервистов в настоящее время находятся на концерте в честь завершения Дней НАТО в Грузии.

"Резервисты сейчас на концерте в честь Дней НАТО в Грузии. Завтра у них истекает срок службы и после этого они свободны. После этого каждый из резервистов волен принимать решения самостоятельно и стоять там, где считает нужным", - сказала пресс-секретарь минобороны.

По ее словам, ни на одной военной базе Грузии не было случаев высказывания политических взглядов, и ситуация в вооруженных силах страны штатная.

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС, который находится сейчас с визитом в грузинской столице, советует оппозиции вместо призывов об отставке президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ перенести внимание на будущие выборы.

"Хорошо, что оппозиция смогла вывести столько людей на улицу. Это указывает на демократию в вашей стране, но я не буду выполнять роль посредника между вашим президентом и обществом. Оппозиции бы посоветовал, вместо требования отставки президента перенести внимание на укрепление своих рядов и получить большинство голосов на предстоящих выборах", - сказал Т.ДЭВИС журналистам после встречи со спикером парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.

По его словам, он не будет давать советы президенту.

"Президент Грузии должен сам решить, говорить или нет со своим народом. К сожалению, очень многие президенты имеют проблемы по поводу того, что не говорят с народом, а обращаются к ним агрессивно", - сказал генсек Совета Европы.