Янукович - о Тимошенко: Как снять этот вопрос - мы должны думать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Литве.

Отвечая на вопрос, не рассматривает ли он вариант помилования Ю.Тимошенко для ускорения подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, В.Янукович ответил, что уже неоднократно говорил о том, что украинская сторона не может не реагировать на критику, которая сегодня раздается, в том числе со стороны Европейского Союза.

“Этот вопрос является очень болезненным для нас. Нужно время, чтобы найти ответ на этот вопрос, для нас очень важно, чтобы решения, которые будут приниматься в ближайшее время, они принимались в пределах существующего законодательства, в юридической плоскости”, - сказал Президент.

В то же время он признал, что политическая составляющая сейчас является определяющей в этом деле. “И как снять этот вопрос - мы должны думать, мы должны думать и решать совместно с нашими партнерами”, - сказал Президент.