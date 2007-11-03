Литвин: в украинском политикуме пообещать и кинуть - признак высшего пилотажа

Лидеру одноименного блока Владимиру ЛИТВИНУ понятно, почему в Украине идет борьба за должность премьер-министра. Об этом он заявил сегодня, выступая перед делегатами XII отчетно-избирательной конференции Житомирской областной организации Народной партии Украины, лидером которой он является.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.ЛИТВИНА, должность премьер-министра - это самая «низкая ступень перед президентской на следующих выборах».

В.ЛИТВИН отметил, что ныне в Украине «ведут разговор о том, кто кого поддержит, кто кого не будет поддерживать, кто будет выдвигаться, а кто не будет выдвигаться во время следующих президентских выборах».

Он также забросил политикам «неумение и нежелания придерживаться данных раньше обещаний. «Все сказанные слова и все подписанные заявления политиков ничего не стоят, потому что в украинском политикуме пообещать и кинуть - это признак высшего пилотажа», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что по его убеждению, Народная Партия не должна принимать участия «во всех этих игрищах, чтобы не быть пушечным мясом и разменной монетой, когда господа скубутся или дерутся, поскольку тогда чубы будут трещать у народников».