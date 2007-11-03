Тимошенко: Янукович потеряв честь и достоинство ползает перед Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и блок «Наша Украина – Народная Самооборона» ни при каких условиях не пойдут на создание широкой коалиции с Партией регионов.

Об этом она заявила в эфире Первого национального канала, комментируя заявление главы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, что со временем усилия всех ветвей власти будут объединены.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что когда смотрела заседание Кабмина с участием главы государства, то увидела, что В.ЯНУКОВИЧ «потеряв честь и достоинство как премьер-министр, ползает перед Президентом, и фамилия ЯНУКОВИЧА была не ЯНУКОВИЧ, а что подать, куда занести и что почесать».

Лидер БЮТ напомнила, что глава государства в своих рекламных роликах перед парламентскими выборами заверял, что в Украине будет создана только демократическая коалиция. «Я Президенту верю, и знаю, что его команда – блок НУ-НС - будет с Президентом работать душа в душу. Будет демократическая коалиция, я хочу всех заверить, будет нормальное демократическое правительство и будут в стране изменения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.