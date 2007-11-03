Грузинская оппозиция требует отставки Саакашвили

Оппозиция в Грузии приняла решение требовать отставки президента страны Михаила СААКАШВИЛИ, сообщает РИА “Новости”.

"Национальный совет объединенной оппозиции принял решение о постановке требования отставки Саакашвили", - сказал на митинге оппозиции лидер Лейбористской партии Грузии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ.

Оппозиция отмечает, что новое требование оппозиции вызвано необдуманными действиями М.СААКАШВИЛИ. "У президента был исторический шанс пойти на уступки, однако власть пошла на осложнение ситуации", - сказал на митинге член оппозиционного движения "За единую Грузию" Георгий ТОРТЛАДЗЕ.

До последнего момента у оппозиции было всего четыре основных требования: проведение выборов в парламент в апреле 2008 года, освобождение политзаключенных, формирование избирательных администраций на паритетной основе между разными политическими силами, и внесение изменений в избирательное законодательство.