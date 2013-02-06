СМИ: «Батькивщина» дала Гриценко последний шанс остаться во фракции

«Батькивщина» дала народному депутату Анатолию Гриценко последний шанс остаться во фракции.

Об этом заявил газете «КоммерсантЪ – Украина» источник, близкий к руководству «Батькивщины».

Как сообщает издание, на последнем заседании фракции, состоявшемся 4 февраля вечером, разгорелся конфликт. Недовольство парламентариев вызвали, в частности, критические заявления А.Гриценко в СМИ.

На заседании, помимо подготовки к очередной пленарной сессии Верховной Рады, депутаты обсудили вопросы внутренней дисциплины в связи с действиями отдельных членов фракции. Поводом для недовольства послужило, в частности, последнее интервью А.Гриценко, в котором тот выступил с жесткой критикой в адрес лидеров фракции Арсения Яценюка и Александра Турчинова.

Источники «Ъ» утверждают, что для А.Гриценко еще один подобный выпад в адрес «Батькивщины» может иметь серьезные последствия. «Мы дали господину Гриценко последний шанс остаться во фракции», - заявил собеседник издания.

По итогам обсуждения члены фракции решили наделить А.Гриценко дополнительными обязанностями и полномочиями. «Было принято решение включить его в состав группы, которая будет оперативно реагировать на выпады власти в отношении членов нашей фракции», - сказал Сергей Сас.

А.Гриценко отказался комментировать решение фракции.

Эксперты, в свою очередь, утверждают, что, с одной стороны, оно призвано наказать народного депутата, а с другой - частично удовлетворить его амбиции. «Анатолий Гриценко был обижен на то, что его исключили из команды спикеров оппозиции, лишили доступа к телевидению, и он на это прозрачно намекнул, - считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. - Поэтому я думаю, что это решение фракции, с одной стороны, поставило Гриценко на место - ему откровенно сказали, что необходимо соблюдать партийную дисциплину. С другой стороны, ему компенсировали обиды и предоставили возможность доступа к СМИ».

Как сообщал УНИАН, лидер партии «Гражданская позиция» А.Гриценко в в интервью еженедельнику «2000» заявил, что глава совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Яценюк и руководитель политсовета Объединенной оппозиции А.Турчинов единолично принимают решения в «Батькивщине», даже игнорируя мнение Юлии Тимошенко.

А.Гриценко считает, что ни одна из партий-участниц «Батькивщины» по разным причинам сейчас не готова влиться в единую партию. По его словам, прежде чем ставить вопрос об одной партии, нужно создать атмосферу взаимного доверия и поддержки, доказать не призывами, а делами, что вместе работать комфортнее и эффективнее.

Он напомнил, что когда полгода назад партия «Гражданская позиция» входила в состав предвыборного объединения «Батькивщина», то зафиксировала шесть принципов, под которыми поставили подписи А.Яценюк, А.Турчинов и сам А.Гриценко.

«Сейчас мы видим: подписи партнеров стоят, но поезд идет не туда. Яценюк с Турчиновым решают вдвоем, ни с кем особо не советуясь. Не только мнение или предложения Гриценко, но и Тарасюка, Катеринчука, Соболева, Гримчака и других точно так же не востребованы либо не принимаются во внимание. По ключевым вопросам и мнение Юлии Тимошенко игнорируется либо вообще замалчивается, прячется», - заявил депутат.

По словам А.Гриценко, он сказал А.Яценюку: «Как специалист в системах управления, я понимаю, по-разному может строиться система принятия решения и при этом быть вполне эффективной. Ты – глава фракции, можешь советоваться, а можешь решать все сам. Хочешь быть авторитарным руководителем – нет вопросов, будь. Но при одном условии – если ты предложишь команде стратегию победы и обеспечишь ее достижение. Если так – тогда, пожалуйста, назначай сам кого хочешь и куда хочешь».

Но поскольку, по словам А.Гриценко, стратегия победы не предложена, а одно за другим идут лишь поражения, возникают вопросы, и на них нужно давать честные ответы.