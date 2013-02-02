Гриценко: Яценюк и Турчинов умалчивают мнение Тимошенко

Народный депутат Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявляет, что председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк и руководитель политсовета Объединенной оппозиции Александр Турчинов единолично принимают решения в «Батькивщине», даже игнорируя мнение Юлии Тимошенко.

Об этом А.Гриценко заявил в интервью еженедельнику «2000», которое цитирует его сайт.

Отвечая на вопрос о возможности объединения оппозиционных партий в одну, А.Гриценко высказал мнение, что ни одна из партий-участниц «Батькивщины» по разным причинам сейчас не готова влиться в единую партию. По его словам, прежде чем ставить вопрос об одной партии, нужно создать атмосферу взаимного доверия и поддержки, доказать не призывами, а делами, что вместе работать комфортнее и эффективнее.

«Далеко мы продвинулись по этому пути? Нет. А после выборов, наоборот, скорее пошли центробежные движения», - отметил А.Гриценко.

Он напомнил, когда полгода назад партия «Гражданская позиция» входила в состав предвыборного объединения «Батькивщина», то зафиксировала шесть принципов, под которыми поставили подписи А.Яценюк, А.Турчинов и сам А.Гриценко.

«Сейчас мы видим: подписи партнеров стоят, но поезд идет не туда. Яценюк с Турчиновым решают вдвоем, ни с кем особо не советуясь. Не только мнение или предложения Гриценко, но и Тарасюка, Катеринчука, Соболева, Гримчака и других точно так же не востребованы либо не принимаются во внимание. По ключевым вопросам и мнение Юлии Тимошенко игнорируется либо вообще замалчивается, прячется», - заявил народный депутат.

По словам А.Гриценко, этому поводу он имел долгий разговор с А.Яценюком, во время которого заявил: «Как специалист в системах управления, я понимаю, по-разному может строиться система принятия решения и при этом быть вполне эффективной. Ты – глава фракции, можешь советоваться, а можешь решать все сам. Хочешь быть авторитарным руководителем – нет вопросов, будь. Но при одном условии – если ты предложишь команде стратегию победы и обеспечишь ее достижение. Если так – тогда, пожалуйста, назначай сам кого хочешь и куда хочешь».

Но поскольку, по словам А.Гриценко, стратегия победы не предложена, а одно за другим идут лишь поражения, возникают вопросы, и на них нужно давать честные ответы.

«Можно и дальше говорить, что закон о выборах — победа оппозиции, а на самом деле это было поражение. Можно тешить себя успехом «Батькивщины» на парламентских выборах, но если честно, то какой успех? Начали кампанию с рейтингом 25% и закончили с той же цифрой... Но самое главное мы, как команда, под руководством Яценюка теряем доверие людей! Потому что бездействуем, имитируем, пропустили, не реализовали ряд сильных решений, которые я предлагал, другие предлагали, в конце концов, Юлия Тимошенко на них настаивала – все мимо! А если бы действовали, не цеплялись за мандаты и скорый дележ должностей и кабинетов, шли впереди людей – они бы нам верили! И тогда не было бы проплаченных митингов. И не стояли бы 150 бабушек, за деньги, с плакатами в защиту Тимошенко при том, что только в ее партии числятся 600 тысяч человек и десятки тысяч депутатов», - заявил А.Гриценко.