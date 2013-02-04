Кузьмина не пускают на завтрак с Обамой из-за визы

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин направил письмо в Конгресс США, в котором пожаловался на то, что Посольство США в Украине своевременно не предоставило ему визу для поездки в Вашингтон на молитвенный завтрак с участием Президента США Барака Обамы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующее письмо Р.Кузьмин направил в адрес Конгресса по дипломатическим каналам связи.

"Я хочу поблагодарить вас за приглашение на Национальный молитвенный завтрак, который будет проходить на этой неделе в Вашингтоне ОК с участием Президента Обамы. К сожалению, я не имею возможности принять ваше любезное приглашение, поскольку Посольство США здесь, в Киеве, продолжает задерживать выдачу визы настолько, что сейчас у меня недостаточно времени, чтобы организовать поездку, что позволило бы мне посетить это важное событие", - говорится в письме Р.Кузьмина.

При этом он отметил, что "ситуация именно такова, даже несмотря на то, что мой запрос о выдаче визы был подан в соответствии с установленными процедурами и в пределах установленных сроков для обработки таких запросов".

Р.Кузьмин в письме отмечает, что может только прийти к выводу, "что такое поведение Государственного департамента США демонстрирует явное неуважение к Украине в целом и ко мне как к одному из ее граждан".

«Такое поведение, по моему мнению, также отражает неуважение к Конгрессу США, который удостоил меня чести принять участие в этом мировом духовном событии", - отмечает Р.Кузьмин.

"В свете вышеупомянутого, я очень сожалею, что не буду иметь возможности принять ваше приглашение на Национальный молитвенный завтрак. Как нам всем известно, НМЗ в США является духовным праздником, цель которого заключается в продвижении общих целей доброжелательности и сотрудничества между многими государствами и религиями, которые будут там представлены. Вне всяких сомнений, его назначение не политическое событие, а гуманитарно-духовное. Досадно, что этот факт был проигнорирован в решении Государственного департамента США лишить меня возможности принять участие в наиболее полезном из праздничных мероприятий", - подчеркнул Р.Кузьмин.