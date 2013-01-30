В Кабмине объяснили, из-за кого нотариусы могут лишиться свидетельства

Соответствующие изменения к правительственному постановлению, которым утверждено Положение о Высшей квалификационной комиссии нотариата, были разработаны Министерством юстиции и приняты сегодня, 30 января, во время заседания Кабмина, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, изменениями предусмотрено, что вопросы аннулирования свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью могут рассматриваться Высшей квалификационной комиссией нотариата по представлению Нотариальной палаты Украины. В предыдущей редакции Положения право вносить соответствующие представления имели лишь главные управления юстиции в областях.

По словам А.Лавриновича, указанные изменения разрабатывались с целью обеспечения надлежащего исполнения положений статьи 10 новой редакции закона «О нотариате». Этой статьей было определено, что вопрос аннулирования свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью может рассматриваться Высшей квалификационной комиссией нотариата по представлению Нотариальной палаты Украины.

Министр напомнил, что, в соответствии с новой редакцией закона «О нотариате», Нотариальная палата Украины является организацией, которая осуществляет профессиональное самоуправление в сфере нотариата. В случае неоднократного нарушения нотариусом правил профессиональной этики Нотариальная палата Украины имеет право сделать представление об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.