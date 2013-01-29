FT: Россия сама толкает Украину к ЕС

Об этом пишет британское издание Financial Times.

«Тактика сильной руки Москвы может иметь для нее же неприятные последствия, вернув Украину в сторону Европы. Условия партнерства с Россией для Киева уже слишком обременительны. Последнее требование по газу сделает потребность страны (которая цепляется за все, что можно, чтобы покрыть внешний суверенный долг в $10 млрд в этом году) в кредите МВФ еще больше. А это дает МВФ и ЕС рычаг, который они должны использовать», - цитирует статью FT Тиждень.ua.

«МВФ должен сделать жесткие структурные реформы, включая повышение субсидированных цен на газ для домохозяйств, предпосылкой для любой программы. Брюссель должен четко определить, что именно Украина должна сделать, чтобы торговое соглашение было подписано. Это означает конец выборочного преследования Тимошенко и ее союзников и отмены новых обвинений против нее. Это также значит ощутимый прогресс по восстановлению демократических свобод и свободы средств массовой информации, которые сократил президент Виктор Янукович», - пишет издание.

«Некоторые европейские чиновники боятся, что такая жесткость может толкнуть Януковича в объятия Москвы. Но огромный счет на газ, выставлен на прошлой неделе, несомненно, сделает желание руководства Украины броситься в объятия России еще меньшим, чем раньше», - добавляет Financial Times.