КМУ: Суд Гамбурга подтвердил, что Азаров мог обвинять Тимошенко в коррупции

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В сообщении говорится, что «немецкие адвокаты, которые действовали по доверенности премьер-министра Украины Николая Азарова, официально получили решение Земельного суда Гамбурга и передали его главе украинского правительства».

«Решением по делу №324 О 486/12 судьи - председатель Земельного суда Кефер, судьи Митлер и Эленброк - отклонили иск Юлии Тимошенко к Николаю Азарову», - говорится в сообщении.

Также говорится, что «Тимошенко обратилась с иском относительно прекращения противоправных действий, которые якобы заключались в распространении Николаем Азаровым информации о ее причастности к коррупции в связи с делом Павла Лазаренко, расследованным американской юстицией. Также она требовала заплатить ей 300 тысяч евро якобы причиненного ущерба».

«В июне 2012 года в прямом эфире немецкого телеканала АRD премьер-министр Николай Азаров (в ответ на вопрос, не является ли украинское правосудие выборочным в отношении Тимошенко) спросил, доверяют ли немецкие журналисты американскому правосудию? Получив утвердительный ответ, Николай Азаров продемонстрировал иск Департамента юстиции США по делу Лазаренко, объяснил, что это документ американской юстиции, а не украинской, и в нем Тимошенко упоминается как соучастница Павла Лазаренко, осужденного по делам о мошенничестве, отмывании денег и коррупции. Этот документ Николай Азаров передал журналистам АRD», - сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ и отмечает, что «независимый немецкий суд тщательным образом исследовал обстоятельства дела, предоставленные документы и аргументы заявительницы и отклонил иск».

«Земельный суд Гамбурга не нашел оснований считать заявление премьер-министра Украины недостоверным», - подчеркивается в сообщении и отмечается: «Напротив, в решении суда отмечено, что она определена как один из соучастников Лазаренко в отмывании денег, коррупции и других преступлениях, во многих местах заключения Департамента юстиции США отражено ее участие в деяниях, за которые Павел Лазаренко был осужден. И Тимошенко должна это признать - специально отмечает гамбургский суд».

Суд также высказал предположение, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко в США не было возбуждено из-за ее украинского гражданства и пребывания не на территории США, а в Украине.

«Таким образом, отклоненный иск Тимошенко стал первым случаем, когда суд крупного европейского государства признал, что есть основания подозревать Юлию Тимошенко в соучастии Павлу Лазаренко по делам, за которые он был осужден», - отмечает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как сообщалось, 23 января некоторые СМИ сообщили, что Окружной суд Гамбурга отказал в удовлетворении иска Ю.Тимошенко к Н.Азарову, а также обязал Ю.Тимошенко оплатить судебно-процессуальные расходы в размере 300 тыс. евро. По их информации, этот иск Ю.Тимошенко подавала в конце августа 2012 года. В своем иске экс-премьер требовала запретить Н.Азарову делать заявления о ее причастности к преступлениям экс-премьера П.Лазаренко.

24 января защитник экс-премьер-министра, народный депутат Сергей Власенко опроверг информацию о том, что Ю.Тимошенко проиграла суд в Гамбурге Н.Азарову.

“Я могу официально заявить, что эта информация тотально не отвечает действительности. Это неправдивая информация”, - сказал С.Власенко.