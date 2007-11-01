Довгий получил на день рождения ириску (фото)

Мэр Киева Леонид Черновецкий еще не подписал все решения по землеотводу, принятые на сессии 1 октября.

Об этом заявил секретарь Киевсовета Олесь Довгий.

"Эти вопросы не самые важные. Мэр сначала подписывает решения, которые вносят коррективы в обеспечение жизнедеятельности города, а потом уже будет рассматривать вопросы по землеотводу", - сказал он.

Комментируя заявление министра охраны окружающей среды Василия Джарты о том, что министерство проверит землеотводы в районе Пирогово и Пуща-Водица, секретарь Киевсовета сказал, что не видел такого заявления.

Довгий отметил, что перед выделением земли соответствующие заявления проходят и через министерство.

"Давайте нам покажут, по каким участкам есть претензии, а мы потом посмотрим, были решения или нет", - сказал он.

В четверг Довгий празднует свой день рождения. На вопрос журналистов, как он планирует провести этот день, Довгий сказал: "В зале Киевсовета".

"Если же заседание не затянется, то я надеюсь пригласить всех на чашечку кофе", - добавил секретарь Киевсовета.

По случаю дня рождения Довгий получил от журналистов одинокий цветочек ириса.

Украинская правда