Украинцев среди захваченных в Алжире пленных не было

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнос.

“По информации посольства Украины в Алжире, украинских граждан на базе, которая захвачена террористами, нет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, нападение на газовый комплекс Тигентурин, который расположен за 1300 километров на юго-восток от столицы Алжира, в котором работали и проживали несколько сотен алжирских и иностранных специалистов, было совершено 16 января 2013 г. Террористы из группировки “Подписавшиеся кровью", захватили заложников и требовали остановить военную международную операцию в Мали. Власти Алжира ответили категорическим отказом.

21 января премьер-министр страны Абдельмалек Салять сообщил, что террористы, атаковавшие газовый комплекс Тигентурин в Алжире, убили 37 иностранных заложников из восьми стран.

"Убиты 37 иностранных заложников из 8 стран. Семеро убитых еще не опознаны", - сказал алжирский премьер.