Украинцев среди захваченных в Алжире пленных не было

14:42, 22 января 2013
Политика
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Граждан Украины на захваченной террористами базе в Алжире нет.

Украинцев среди заложников нет. Кадр из новостей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнос.

“По информации посольства Украины в Алжире, украинских граждан на базе, которая захвачена террористами, нет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, нападение на газовый комплекс Тигентурин, который расположен за 1300 километров на юго-восток от столицы Алжира, в котором работали и проживали несколько сотен алжирских и иностранных специалистов, было совершено 16 января 2013 г. Террористы из группировки “Подписавшиеся кровью", захватили заложников и требовали остановить военную международную операцию в Мали. Власти Алжира ответили категорическим отказом.

21 января премьер-министр страны Абдельмалек Салять сообщил, что террористы, атаковавшие газовый комплекс Тигентурин в Алжире, убили 37 иностранных заложников из восьми стран.

"Убиты 37 иностранных заложников из 8 стран. Семеро убитых еще не опознаны", - сказал алжирский премьер.

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