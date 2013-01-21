Азаров поручил обеспечить украинцев лекарствами от мигрени

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Такое поручение он дал во время заседания правительства 21 января 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в адрес главы правительства продолжают поступать сообщения, что до сих пор лекарства, возвращенные в свободную продажу, отсутствуют в аптеках.

В департаменте напомнили, что лекарства от мигрени попали в список запрещенных к свободной продаже. Это вызвало справедливые нарекания больных, для которых они были единственным спасением от боли. Для исправления ситуации 9 января 2013 года было принято постановление Кабинета министров Украины №15 «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». 17 января постановление вступило в действие. Документом внесены изменения в соответствующий перечень, утвержденный постановлением КМУ от 6 мая 2000 года под № 770.

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Таким образом, лекарственные средства, входящие в состав лекарств от мигрени, исключены из списков особо опасных психотропных и наркотических веществ. Это дает возможность больным мигренью без препятствий покупать лекарственные средства в аптечной сети и получать надлежащее и своевременное лечение.

В то же время решение правительства об обеспечении доступности лекарств от мигрени, к сожалению, не было полностью выполнено. Еще есть нарекания на их отсутствие в аптеках.

«Лекарства больные должны получать в достаточном количестве», - отметил Н.Азаров, дав поручение обеспечить наличие лекарств от мигрени в аптечной сети.

При этом отмечалось, что, несмотря на доступность медикаментов, лечения должно осуществляться под наблюдением специалистов.