Тюремщики говорят, что пустят Евгению Тимошенко к маме в понедельник

Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения, которой сегодня не разрешили встретиться в больнице с матерью, сможет увидеть ее в понедельник, 21 января.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Согласно действующим нормативным документам, в выходные дни посещение осужденных не происходит», - объяснили в ГПтСУ причину отказа в сегодняшнем свидании.

«В связи с этим информируем, что Е.Тимошенко сможет встретиться с осужденной Ю.Тимошенко в понедельник», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 января защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось.

«Когда я зашел, я думал - она умерла. В течение двух минут она меня не узнавала... Я не специалист, но ситуация критическая», - сказал С.Власенко.

Сегодня, 19 января, к Ю.Тимошенко не пустили ее дочь, которая хотела выяснить состояние здоровья своей матери.