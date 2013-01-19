Дочь Тимошенко требует видео вчерашних следственных действий с ее матерью

Дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко обратилась с заявлением в администрацию Качановской исправительной колонии с требованием предоставить видеозапись следственных действий, которые накануне, 18 января, проводились с Юлией Тимошенко, несмотря на критическое состояние ее здоровья.

”Видео об этом и оригиналы документов якобы вчера передали в Генеральную прокуратуру. Копии этих бумаг якобы остались у мамы, однако никакого подтверждения этому мы не имеем”, - сказала она после встречи с руководством колонии, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

Кроме того, дочь экс-премьер-министра сообщила, что сотрудники пенитенциарной службы сегодня также отказали ей в проведении телефонного разговора с Ю.Тимошенко. ”Не получив разрешения на встречу, я хотела хотя бы по телефону поговорить с мамой, чтобы услышать ее голос и убедиться, что она жива. Однако мне в этом отказали”, - сообщила она.

”Более того, отныне, как мне сказал руководитель Качановской колонии, разрешение на телефонные звонки должен предоставлять какой-то следователь. Кто это и как его зовут мне не сообщили”, - подчеркнула Е.Тимошенко.

Как сообщалось, накануне защитник экс-премьер-министра Украины Сергей Власенко заявил о критическом состоянии здоровья Ю.Тимошенко.

”Состояние здоровья Юлии Тимошенко резко ухудшилось. Впервые за год и восемь месяцев пребывания за решеткой она отказалась от встречи с защитниками. Но по моему настоянию представители пенитенциарной службы допустили меня к ней. Она находится в душевой комнате. Я когда туда зашел, думал, что она умерла”, - сказал С.Власенко.

Защитник также сообщил, что, когда он находился у Ю.Тимошенко, ворвались пять сотрудников Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. ”По моему убеждению, они явились для проведения каких-то следственных действий, два человека фиксировали все это на видеокамеры, но даже они вынуждены были признать, что проведение следственных действий невозможно”, - подчеркнул он.