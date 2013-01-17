С женщинами-депутатами в больнице Тимошенко нет связи

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал депутат из "Батькивщины" Андрей Сенченко.

По его словам, с ними связаться нельзя, потому что вчера перед свиданием мобильные телефоны у них забрали. "Поэтому достоверной информации сейчас ни от кого получить нельзя. То, что они там - это точно. В такой ситуации туда никто не может попасть, даже адвокаты. Сергей Власенко с нами прилетел в Харьков. Но они его не пустят внутрь, аргументируя это тем, что там находятся посторонние", - отметил политик.

Сенченко объяснил, что по закону женщин-парламентариев не могут удалить из помещения. "Будем давить. А что нам остается? Сдаваться никто не собирается. Депутаты останутся в больнице, пока совершенно законные требования Тимошенко не будут выполнены. В колонии даже у осужденных пожизненно видеокамер нет. Они размещены только в местах общего доступа - столовой, комнате для отдыха. А у Тимошенко есть. Эти камеры используются как инструмент давления", - отметил нардеп.

Он пообещал, что члены "Батькивщины" будут встречаться с руководством колонии и Пенитенциарной службы. "Мы вчера задавали им вопросы по поводу видео, на котором Тимошенко ходит на ходунках. Говорят: "Мы провели служебное расследование и выяснили, что угол установки наших трех камер не соответствует углу этой съемки". Но они отвечают за все, что происходит с Юлией Владимировной. Тогда каким образом они это допустили? Возникает вопрос: кто преступники? Они или еще кто-то? Теперь мы направим запрос с требованием провести независимую проверку помещения на предмет незаконной установки технических средств", - отметил Сенченко.