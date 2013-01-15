Тюремщики говорят, что депутаты-женщины сами не приехали на свидание с Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Осужденная Ю.Тимошенко настаивала на краткосрочном свидании именно сегодня», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба ГПтСУ Украины обнародовала сканированную копию заявления Ю.Тимошенко, в котором она просит предоставить краткосрочное свидание с народными депутатами-женщинами именно сегодня, 15 января 2012 года. В заявлении говорится, что к экс-премьеру должны прибыть Александра Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюз.

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«Соответственно, именно поэтому сегодня такое разрешение было предоставлено Ю.Тимошенко. Однако указанные в заявлении осужденного лица на свидание так и не прибыли», - сообщили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, ГПтС Украины сегодня утром проинформировала, что согласно заявлению осужденной Ю.Тимошенко в рамках действующего законодательства сегодня, 15 января, ей предоставлено право краткосрочного свидания с народными депутатами Украины (женщинами), проведение которого запланировано после завершения реабилитационных процедур осужденной, которые сегодня она снова стала принимать.