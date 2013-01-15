Депутатам сказали, что Тимошенко прекратила акцию неповиновения

В комментарии корреспонденту УНИАН народный депутат Андрей Павловский отметил, что, по словам И.Колпащикова, камеры видеонаблюдения в палате экс-премьера уже сняты.

Ссылаясь на слова начальника Качановской колонии, он сообщил, что будто бы Ю.Тимошенко сегодня утром начала лечебные процедуры.

«Наконец мы его (И.Колпащикова – УНИАН) вытащили из туалета, он вчера от нас полдня прятался там, поймали его в его личном кабинете, неожиданно зашли туда. Что он нам сказал: якобы выполнены все основные требования Юлии Владимировны и в этой связи она возобновила сегодня в 8:30 медицинские процедуры лечебные и тому подобное», - сказал А.Павловский.

«Он обещал, что видеокамеры снимут, якобы уже сняли в комнате, где проходят медицинские манипуляции, лечебные процедуры, в душевой, в туалете, что они останутся только на внешнем периметре, в коридоре», - сказал депутат.

В то же время А.Павловский отметил, что информация о прекращении акции общественного неповиновения может быть подтверждена или опровергнута только после встречи экс-премьера со своей дочерью. Встреча состоится сегодня в 12.00.

«Это со слов начальника Качановской колонии. Подтвердить это или опровергнуть мы не можем. Сейчас встретится с Юлией Тимошенко Евгения Тимошенко, выйдет к журналистам и скажет нам, давала ли согласие Юлия Тимошенко на возобновление лечебных процедур, на самом ли деле выполнены ее требования или просто в очередной раз пенитенциарная служба обманула народных депутатов», - сказал А.Павловский.