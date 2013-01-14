Депутаты говорят, что начальник колонии Тимошенко спрятался от них в туалете (фото)

Как сообщил в своем Facebook нардеп Александр Бригинец, начальник колонии пошел якобы для ознакомления с официальным письмом, и уже несколько часов не возвращается.

Подчиненные тюремщика намекают, что он спрятался от депутатов в туалете.

"Подтвердить или опровергнуть информацию пока не можем. Мы продолжаем блокировать вход на этаж, где находится место лечения и пребывания Тимошенко. Внутри скрывается от встречи с нами и начальник колонии", - написал Бригинец.

Как сообщает Украинская правда, Тимошенко тем временем дали разрешение на свидание с оппозиционными депутатами-женщинами.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от «Батькивщины» прибыли в Харьков, чтобы лично разобраться в конфликтной ситуации, возникшей на прошлой неделе между экс-премьером Юлией Тимошенко и представителями пенитенциарной службы. Депутаты имеют целью разобраться в происходящем.

В Харькове находятся около 10 народных депутатов, среди которых Андрей Павловский, Андрей Шевченко, Николай Катеринчук, Сергей Пашинский и другие.

Как известно, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она указывает на узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий.